Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Британский футболист Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Британский футболист Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам получил открытый перелом голеностопа в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:3).

«Крис Башам покидает «Крейвен Коттедж» на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления», — сообщает пресс-служба клуба.

Встреча проходила 7 октября в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Инцидент произошёл на 30-й минуте. Башам в одном из игровых эпизодов неудачно приземлился на левую ногу, в результате чего получил открытый перелом в районе голеностопа. Защитника «Шеффилд Юнайтед» унесли с поля на носилках.

Для оказания помощи встреча была приостановлена, из-за чего к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android