Британский футболист Крис Башам получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Крис Башам получил открытый перелом голеностопа в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:3).

«Крис Башам покидает «Крейвен Коттедж» на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления», — сообщает пресс-служба клуба.

Встреча проходила 7 октября в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Инцидент произошёл на 30-й минуте. Башам в одном из игровых эпизодов неудачно приземлился на левую ногу, в результате чего получил открытый перелом в районе голеностопа. Защитника «Шеффилд Юнайтед» унесли с поля на носилках.

Для оказания помощи встреча была приостановлена, из-за чего к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.