Хави: Левандовски порождает страх у соперников

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился мнением о польском нападающем клуба Роберте Левандовском.

«Моя философия игры не меняется. Но надо сказать, что Роберт является разносторонним игроком и порождает страх у соперников. Он доставляет множество неудобств центральным защитникам оппонентов. Мы постараемся, чтобы тот, кто его будет подменять, делал это так же хорошо. Но это сложно. Такого футболиста мирового уровня, как Левандовски, заменить сложно», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, Роберт Левандовски выбыл на неопределённый срок из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги. 35-летний поляк травмировался в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Порту». Игра проходила 4 октября и завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0.

2:2. Левандовски («Барселона») оформляет дубль в матче с «Сельтой»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.