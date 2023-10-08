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Хави: Левандовски порождает страх у соперников

Хави: Левандовски порождает страх у соперников
Getty Images
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился мнением о польском нападающем клуба Роберте Левандовском.

«Моя философия игры не меняется. Но надо сказать, что Роберт является разносторонним игроком и порождает страх у соперников. Он доставляет множество неудобств центральным защитникам оппонентов. Мы постараемся, чтобы тот, кто его будет подменять, делал это так же хорошо. Но это сложно. Такого футболиста мирового уровня, как Левандовски, заменить сложно», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, Роберт Левандовски выбыл на неопределённый срок из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги. 35-летний поляк травмировался в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Порту». Игра проходила 4 октября и завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0.

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