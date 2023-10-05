«Барселона» прошлого сезона вернулась! Её победу спасли подкат года и судейское решение

«Барселона» одержала вторую победу в двух турах Лиги чемпионов. Для успеха в Португалии ей хватило одного гола.

Эта игра была особенной и для главного тренера «Барселоны» Хави, и для 16-летнего форварда Ямала. Первый из них проводил свой 100-й матч во главе каталонской команды, а второй впервые вышел в стартовом составе на встречу Лиги чемпионов. Поначалу партнёры как будто игнорировали юного правого вингера, развивая атаки, как правило, левым флангом, где действовал Феликс. Кстати, трибуны стадиона «Драгау» освистывали Феликса каждый раз, когда он получал мяч. Всё же это бывший игрок «Бенфики» – принципиального соперника «Порту». Тем не менее Жоау выглядел самой опасной фигурой у «Барсы» до перерыва. Именно он нанёс первый удар сине-гранатовых в створ, который случился только на 23-й минуте.

Чемпионы Испании больше владели мячом, а хозяева сделали ставку на быстрые ответные атаки и при счёте 0:0 были ближе к голу, нежели каталонцы. При этом «Порту» по возможности высоко встречал «Барсу»: первая линия обороны начиналась с форвардов Тареми и Пепе. Последний, конечно, уникальная фигура. Он и правого защитника у «драконов» в ЛЧ играл, и хавбека, и нападающего. А Тареми едва не заработал пенальти на 20-й минуте, когда при попытке нанести удар упал в штрафной тер Штегена после единоборства с Кунде. Португальцы требовали 11-метровый, но, судя по повтору, явного фола со стороны центрального защитника не было.

Проблем «Барселоне» добавила травма Левандовского, ушедшего с поля уже на 34-й минуте. До своей замены поляк совершил всего шесть касаний мяча, причём одно из них в собственной штрафной, а в чужой – ни одного. Левандовского поменял Торрес, который оставался единственным опытным игроком группы атаки на скамейке каталонцев. И именно Ферран забил в компенсированное время гол, который не вытекал из логики игры. Ужасно ошибся хавбек «Порту» Баро! Он просто подарил мяч сопернику, и Гюндоган вывел Торреса один на один с вратарём. Этот удар стал третьим для «Барсы» в створ, но первые два были из-за штрафной.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «Порту», уступая в счёте, раскрылся, и это давало «Барселоне» пространство для контрвыпадов. С другой стороны, у самих каталонцев почти вся линия обороны, за исключением Бальде (и включая опорника), висела на карточках. А на 53-й минуте произошёл, пожалуй, самый яркий эпизод матча. После чудо-паса метров на 30–40 один на один с тер Штегеном убегал Пепе. Кунде не ожидал передачи и упустил бразильца, но сумел догнать оппонента и в сумасшедшем подкате, рискуя «привезти» пенальти и заработать второе предупреждение, выбил мяч на угловой. Тренер «Порту» Сержиу Консейсау, кажется, не мог поверить, что такой отбор возможен без фола. Тем не менее нарушения действительно не было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Барселона» сушила игру, чему научилась ещё в чемпионский сезон, а «Порту» давил через фланги. Особенно горячо было на правом краю обороны сине-гранатовых, где Вандерсон Галено «крутил позвонки» Канселу. Португалец ещё с 13-й минуты играл с жёлтой после фола на бразильце. Вандерсон Галено – лучший футболист 1-го тура Лиги чемпионов (оформил дубль в ворота «Шахтёра») и несостоявшийся новичок «Зенита» в летнее окно – настолько утомил Канселу, что того «замкнуло» на 77-й минуте. Зачем Жоау сделал движение рукой к мячу?! Судья Тейлор назначил пенальти, однако после просмотра повтора отменил его. Англичанин принял небесспорное решение, посчитав, что сперва мяч коснулся руки форварда «Порту».

Очень трудной получилась для «Барсы» игра в Порту. Каталонцы уступили по ударам в створ (4:5), пропустили в концовке (повезло, что у Тареми был небольшой офсайд), потеряли удалённого Гави. Но Хави всё же выиграл свой юбилейный матч. А лучшие выступления Ямала в ЛЧ вперёди. 16-летний вингер провёл на поле 80 минут, четыре раза встретился с мячом в чужой штрафной, нанёс два удара (неточный и заблокированный) и отдал только один пас под удар.