В матче «Динамо» — «Факел» команды не отметились голами и поделили очки
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Сегодня, 8 октября, состоялась встреча 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков в 11 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять очков.
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