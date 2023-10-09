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Главный тренер ЦСКА объяснил свои замены в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своих заменах в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

«Мухин получил небольшой спазм, так как поле было очень непростое, вязкое и сырое. На футболистов легла дополнительная нагрузка. Иван Обляков и Федор Чалов проделали большой объем работы, требовалась свежая кровь. Вышедшие игроки хорошо показали себя», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. ЦСКА, с таким же количеством очков, находится на седьмом месте.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Рубином», а «Спартак» сыграет с «Пари НН».