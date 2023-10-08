Абаскаля спас игрок «Спартака», в которого никто не верил. Вау-развязка дерби с ЦСКА!

Дерби «Спартака» с ЦСКА не разочаровало – красивая битва! Красно-белые в самой концовке вырвали ничью, которая может на время приглушить разговоры об отставке Гильермо Абаскаля.

Из состава «Спартака» после крупного поражения в Самаре выпали Соболев, Хлусевич и Зобнин. Но первый из-за дисквалификации, второй по причине травмы, и только третий оказался на скамейке. У ЦСКА же обращало на себя внимание возвращение в основу Мойзеса, а также тот факт, что в запасе остался автор победного гола «Балтике» Давила.

С первых минут был осторожный футбол. Складывалось впечатление, что команды скорее боятся пропустить, чем стремятся забить. «Спартак» владел мячом, но на своей половине поля, выманивая армейцев на прессинг. ЦСКА держал линии достаточно высоко, тем не менее не увлекался – включался в отбор продуманно. Центрфорвард Чалов зачастую работал без мяча по опорнику красно-белых, инсайды оказывали давление на защитников.

«Спартак» делал ставку на использование пространства впереди за счёт скорости трио Промес – Медина – Бонгонда. Получалось так себе. Квинси начинал условным центрфорвардом, а экс-армеец правее. Первого удара пришлось ждать почти четверть часа, и нанёс его именно Медина. Но забить своей бывшей команде парагваец не сумел, просто размял Акинфеева. ЦСКА, в свою очередь, претендовал на пенальти, когда Рябчук попал рукой по лицу Келлвену. Судья Левников, очевидно, посчитал, что акцентированного удара со стороны защитника «Спартака» не было.

ЦСКА был инициативнее. В первом тайме армейцы сделали на полтора десятка больше передач на чужой трети, при счёте 0:0 пару раз здорово вскрывали опорную зону соперника за счёт Файзуллаева. И на исходе получаса команда Владимира Федотова забила. Сработало одно из интересных решений тренера – развитие атаки через продвижение вперёд Виллиана Роши. Вот и в этом эпизоде всё началось с бразильца, а завершилось классным ударом Гаича в касание. Тут на пользу красно-синим сыграло то, что левого вингбека играл правша. Не совсем понятны действия Дуарте, который сместился к игроку Бабича – Денисов страховал парагвайца, слишком заузил линию обороны, и у Гаича появилось пространство.

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По игре ЦСКА должен был выиграть первый тайм, но «Спартак» отыгрался до перерыва благодаря высочайшему индивидуальному мастерству Промеса. Квинси всё сделал в моменте с голом сам. Ушёл к углу вратарской, разобрался один в один с Обляковым и положил мяч в сетку как рукой. Хорошо сыграл и Рябчук: увёл Келлвена, который мог бы действовать лучше Облякова в защите и заблокировать удар.

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На первых минутах второго тайма ЦСКА был лучше. Армейцы имели момент – Зделар не исполнил удар с линии штрафной. Это был день другого серба, Гаича. Абаскаль отреагировал на происходящее на поле двойной заменой. Вышли Литвинов и Игнатов, однако схема (напоминавшая уже 4-4-2) сохранилась: Михаил расположился впереди, а Промес ушёл левее, где ему комфортнее. Но «Спартак» тут же пропустил. В этом эпизоде всё началось с неудачной остановки мяча Мартинсом, после чего Обляков вырезал вторую голевую передачу и Гаич оформил дубль при помощи рикошета от Денисова. Спартаковцы не справлялись с вингбеками армейцев.

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В этот отрезок игры спартаковцы выглядели потерянными. Если бы ЦСКА показал идеальную реализацию моментов, то увеличил бы своё преимущество до двух-трёх мячей. Но команда Федотова дала красно-белым вернуться в игру. Какой пошёл футбол – открытый, безбашенный! «Спартак» оказывал максимальное давление на оборону армейцев, а красно-синие, даже прижимаясь к воротам, здорово закрывали створ. Только на 82-й минуте свежий Зиньковский отыскал возможность пробить из-за штрафной. К этому времени счёт по ударам во втором тайме был 6:0 в пользу ЦСКА (в створ – 3:0).

Команда Федотова по игре заслуживала победы. План армейцев сработал почти идеально, видимо, поэтому фактически все замены тренер держал до последних минут. Как таковой финальный штурм у «Спартака» не получался. Абаскаль нервничал и на эмоциях иронично аплодировал судьям. Но кто отнял победу у ЦСКА – Медина! В компенсированное время, когда уже и Бабич, и все, кто мог, прибежали в штрафную Акинфеева, защитники армейцев потеряли парагвайца на углу вратарской, и тот забил головой.

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Это всего лишь второй гол Медины за «Спартак». Развязка дерби – как в кино.