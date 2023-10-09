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Сборная России анонсировала матч с Камеруном видеороликом Соболева с дельфинами

Сборная России анонсировала матч с Камеруном видеороликом Соболева с дельфинами
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Сборная России по футболу в своём телеграм-канале выложила видеоролик, анонсирующий предстоящий товарищеский матч с Камеруном. В нём можно увидеть нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, играющего с дельфинами.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард принял участие в девяти встречах, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
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