Сборная России анонсировала матч с Камеруном видеороликом Соболева с дельфинами

Сборная России по футболу в своём телеграм-канале выложила видеоролик, анонсирующий предстоящий товарищеский матч с Камеруном. В нём можно увидеть нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, играющего с дельфинами.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард принял участие в девяти встречах, отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
- 9 октября 2023
-
21:18
-
21:10
-
21:10
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
20:07
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:40
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:32
-
18:30