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Инсинье хочет покинуть «Торонто» зимой и вернуться в Серию А

Инсинье хочет покинуть «Торонто» зимой и вернуться в Серию А
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Экс-игрок «Наполи», выступающий с 2022 года за «Торонто», Лоренцо Инсинье намерен покинуть американский чемпионат в зимнее трансферное окно и вернуться в Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, на текущий момент агенты 32-летнего футболиста ищут варианты для его возвращения в Италию. Однако подчёркивается, что осуществить подобный переход будет непросто, поскольку Инсинье просит высокую заработную плату (€ 7,5 млн).

Напомним, Инсинье перешёл в «Торонто» из «Наполи» в 2022 году. За неаполитанский клуб итальянский футболист выступал с 2012 года. За это время игрок сыграл в 434 матчах во всех турнирах, в которых отметился 122 голами и 95 результативными передачами.

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