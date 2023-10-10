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Хавбеку «Факела» Менделю сделали операцию в связи с переломом костей носа

Хавбеку «Факела» Менделю сделали операцию в связи с переломом костей носа
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель перенёс операцию в связи с переломом костей носа, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Отмечается, что травму 28-летний футболист получил на тренировке. О точных сроках возвращения Менделя в строй не сообщается. В нынешнем сезоне Андрей провёл 10 матчей за «Факел» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Воронежская команда на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

В прошлом сезоне Мендель провёл за «Факел» 28 матчей в рамках внутреннего первенства и забил один гол. К воронежской команде футболист присоединился в 2021 году. Ранее он выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Химки» и «Черноморец».

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