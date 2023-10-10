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Андрей Мостовой: хочется с «Зенитом» вернуться на европейскую арену

Андрей Мостовой: хочется с «Зенитом» вернуться на европейскую арену
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о продлении контракта с клубом до 2028 года.

«Каким хотел бы видеть петербургское будущее? Ещё как минимум столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.

Спасибо огромное болельщикам за поддержку, за переживания, за всегда полные трибуны! Сравнивая со всеми российскими клубами, у нас в Петербурге самая большая посещаемость и лучшая атмосфера на стадионе, я в этом уверен. Город живёт футболом, и я желаю ему так же нас поддерживать, а мы в благодарность будем приносить болельщикам победы!» — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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