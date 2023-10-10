Тренер «Факела» Ташуев рассказал, как относится к сравнениям с Терминатором

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как относится к сравнениям с Терминатором.

«Сравнения с Терминатором веселят мою семью в первую очередь, я с улыбкой наблюдаю за этим. Меня это нисколько не смущает. Нужно подогревать наш чемпионат, в том числе такими вещами», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Ранее специалист был замечен в тёмной кожаной куртке во время одного из матчей воронежцев. Поклонники футбола в шутку сравнили специалиста с популярным киногероем Терминатором в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Напомним, 64-летний Ташуев сменил Вадима Евсеева у руля «Факела» в сентябре 2023 года. Под руководством нового тренера команда провела шесть матчей во всех турнирах, в которых одержала две победы, а также столько же раз уступила и сыграла вничью.