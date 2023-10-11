Ондуа заявил, что сыграет за Камерун с Россией в своих фирменных бутсах с флагом РФ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что в товарищеском матче с национальной командой России сыграет в бутсах с российским и камерунским флагами. В этих бутсах он играл на ЧМ-2022, чем вызвал общественный резонанс.

«Последний раз был в России, думаю, три месяца назад. Приятно вернуться, у меня эмоции и гордость.

Это моя традиция играть [в бутсах] с флагами России и Камеруна. Её нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче.

Конечно, близкие будут на стадионе: брат, сёстры, родители. Приятно и перед своими друзьями будет выступить», — сказал Ондуа в эфире «Матч ТВ».

Гаэль является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу, где у него не получилось. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».

Матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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