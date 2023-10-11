Transfermarkt понизил рыночную стоимость Алексея Миранчука

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в итальянской Серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук потерял в стоимости € 3 млн и в данный момент оценивается в € 9 млн.

Также уменьшилась рыночная стоимость украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского — он потерял около € 5 млн в цене и сейчас оценивается в € 10 млн. Наиболее примечательные изменения в цене, помимо Миранчука и Малиновского, получили нападающие миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам, получившие повышение в стоимости — теперь они оцениваются в € 100 млн и € 40 млн соответственно.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.