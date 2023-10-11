Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеской встречи с казахстанским «Кайратом». Матч состоится в Алма-Ате и пройдёт на стадионе «Центральный» 14 октября. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Сегодня у нас втягивающее занятие, завтра начнём работу — в том числе, через матч, который мы проведём в Алма-Ате с «Кайратом» — и будем готовиться к возобновлению чемпионата. Всё в обычном нашем режиме. Мы постараемся дать больше игрового времени тем, кто играет меньше. Тем, кто чаще выходит на поле, также нужно оставаться в тонусе — естественно, они тоже сыграют какое-то время.

Никаких отличий по сравнению с домашней игрой с «Сепаханом», прошедшей в начале сентября. Товарищеский матч — это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги.

Все, кто у нас был готовятся к игре, минус Марио Фернандес и Васильев, который вернулся после операции и, думаю, недели через полторы сможет начать заниматься. Марио уже работает по индивидуальной программе, посмотрим, насколько быстрым будет его процесс восстановления.

Мы посмотрим матчи «Кайрата», но подробный и тщательный разбор не нужен. У этого клуба всегда большие амбиции, в составе есть игроки, знакомые российским болельщикам. В последние годы это один из лидеров казахстанского футбола, естественно, хорошая команда. На стадион придут болельщики, и для нас это очередная хорошая возможность сыграть с хорошим противником», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».