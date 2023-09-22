Адиев: у «Зенита» будет определённое преимущество в матче с «Кайратом»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом».

«Как я понимаю, «Кайрат» и «Зенит» связывают хорошие отношения. Об этом говорит в том числе и переезд Алипа в Петербург. Понятное дело, что нынешний «Кайрат» отличается от команды, которая была два-три года назад. Сейчас акцент больше делается на местных воспитанниках, поэтому у «Зенита» будет определённое преимущество. Но в любом случае, думаю, нас ждёт хороший матч.

На кого обратить внимание в «Кайрате»? Фамилии назвать сложно. Там сейчас есть большой набор молодых исполнителей. Мы с тренерским штабом сборной их тоже отслеживаем. Считаем, что в недалёкой перспективе они будут также попадать в сборную, но им ещё нужно окрепнуть как для игры в сборной, так и для возможной игры за «Зенит», — приводит слова Адиева Metaratings.