Антонио Конте отреагировал на слухи о назначении в «Наполи»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о слухах про своё назначение в «Наполи».

54-летний специалист выставил историю, в которой написал, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе.

«Я слышу настойчивые рыночные голоса, которые приближают меня к важным клубам, но я повторяю, что на данный момент есть только желание продолжать оставаться на месте и наслаждаться семьей», — написал Конте в своих соцсетях.

Фото: из социальных сетей Антонио Конте

Конте называют главной кандидатурой на смену нынешнему главному тренеру «Наполи» Руди Гарсию. Окончательное решение ещё не принято, поскольку есть много важных моментов, которые необходимо обсудить, прежде чем переходить к переговорам с Конте.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3). Недавно Гарсии дали три матча на исправление ситуации.