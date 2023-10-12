Шевченко отреагировал на решение УЕФА не допускать сборные России до 17 лет к турнирам

Бывший нападающий «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА о недопуске юниорских сборных России к международным турнирам.

«Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных сборных до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в мировой справедливости. Это маленький, но важный шаг», — написал Шевченко в соцсетях.

Напомним, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске юношеских сборных было отменено.

Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта — особенно в командных.