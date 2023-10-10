УЕФА отменил частичный разбан России. Почему провалился план возвращения

Журналист Sky Роб Харрис выстрелил внезапной новостью: мужскую и женскую юношеские сборные России U17 по футболу вновь отстранили от соревнований под эгидой УЕФА, хотя в конце сентября было обратное решение. Так рассудили во время исполкома в швейцарском Ньоне.
«УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убеждён, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды. Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования», — официальное заявление организации от 26 сентября.
Само собой, не обошлось без ограничений — под запретом остались гимн, флаг и матчи на своей территории. А теперь, спустя всего пару недель, российские команды снова лишились вообще любых игр.
Какие страны отказались или согласились играть с Россией
Сразу же после помилования со стороны УЕФА от встреч со сборной России дистанцировались 10 стран: Украина, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Англия, Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция. Причём шведы и вовсе заявили, что не пустят юных россиянок на домашний чемпионат Европы — 2024.
Забавный факт: вскоре после данного заявления с поста главы Шведской спортивной конфедерации ушёл вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, публично поддержавший возвращение россиян.
Карл-Эрик Нильссон
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Активнее всех в вопросе нового российского отстранения была Украина. Она не просто отказалась играть с Россией, но и попросила все 55 европейских ассоциаций поддержать бойкот любых матчей с любыми командами из России, включая юношеские.
Несмотря на это, тот же Роб Харрис выдал инсайд, якобы в УЕФА указали на непоследовательность протестующих: напомнили о решении Минспорта Украины забыть про запрет на появление украинских спортсменов практически во всех соревнованиях, где участвуют россияне в нейтральном статусе.
К слову, было и официальное согласие сыграть с Россией от Венгрии: «Венгерская федерация футбола как ассоциация-член УЕФА всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводил заявление венгров ТАСС. Остальные страны от публичной конкретики воздержались.
Так почему же Россию вновь отстранили, если УЕФА не согласен с десяткой отказников?
Из 55 европейских ассоциаций отказались играть 10, и тем не менее россиянам, вопреки желанию УЕФА, вернули бан. Как пояснил Харрис, всё из-за невозможности найти техническое решение, которое позволило бы играть юношеским сборным России.
Сборная России U17
Фото: rfs.ru
Журналист Sky никаких пояснений не предоставил, но можно прикинуть расклады. Недавно стартовала квалификация Евро-2024 для юношей U17. Вот так выглядят составы групп:
- №1: Дания, Австрия, Грузия, Литва;
- №2: Швеция, Польша, Латвия, Молдавия;
- №3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн;
- №4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан;
- №5: Португалия, Чехия, Черногория, Албания;
- №6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония;
- №7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан;
- №8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта;
- №9: Англия, Хорватия, Косово, Фареры;
- №10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения;
- №11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино;
- №12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар;
- №13: Венгрия, Босния, Болгария, Андорра.
Да, официальные отказники есть не во всех группах, однако какие-то страны могли решить всё непублично, и тогда вердикт УЕФА максимально понятен. Остаётся надеяться, что ФИФА не пойдёт по пути европейских коллег и оставит юношеские сборные России в игре.