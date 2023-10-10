УЕФА отменил частичный разбан России. Почему провалился план возвращения

Сначала дали надежду, а потом забрали её.

Журналист Sky Роб Харрис выстрелил внезапной новостью: мужскую и женскую юношеские сборные России U17 по футболу вновь отстранили от соревнований под эгидой УЕФА, хотя в конце сентября было обратное решение. Так рассудили во время исполкома в швейцарском Ньоне.

«УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убеждён, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды. Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования», — официальное заявление организации от 26 сентября.

Само собой, не обошлось без ограничений — под запретом остались гимн, флаг и матчи на своей территории. А теперь, спустя всего пару недель, российские команды снова лишились вообще любых игр.

Какие страны отказались или согласились играть с Россией

Сразу же после помилования со стороны УЕФА от встреч со сборной России дистанцировались 10 стран: Украина, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Англия, Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция. Причём шведы и вовсе заявили, что не пустят юных россиянок на домашний чемпионат Европы — 2024.

Забавный факт: вскоре после данного заявления с поста главы Шведской спортивной конфедерации ушёл вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, публично поддержавший возвращение россиян.

Карл-Эрик Нильссон Фото: Alex Grimm/Getty Images

Активнее всех в вопросе нового российского отстранения была Украина. Она не просто отказалась играть с Россией, но и попросила все 55 европейских ассоциаций поддержать бойкот любых матчей с любыми командами из России, включая юношеские.

Несмотря на это, тот же Роб Харрис выдал инсайд, якобы в УЕФА указали на непоследовательность протестующих: напомнили о решении Минспорта Украины забыть про запрет на появление украинских спортсменов практически во всех соревнованиях, где участвуют россияне в нейтральном статусе.

К слову, было и официальное согласие сыграть с Россией от Венгрии: «Венгерская федерация футбола как ассоциация-член УЕФА всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — приводил заявление венгров ТАСС. Остальные страны от публичной конкретики воздержались.

Так почему же Россию вновь отстранили, если УЕФА не согласен с десяткой отказников?

Из 55 европейских ассоциаций отказались играть 10, и тем не менее россиянам, вопреки желанию УЕФА, вернули бан. Как пояснил Харрис, всё из-за невозможности найти техническое решение, которое позволило бы играть юношеским сборным России.

Сборная России U17 Фото: rfs.ru

Журналист Sky никаких пояснений не предоставил, но можно прикинуть расклады. Недавно стартовала квалификация Евро-2024 для юношей U17. Вот так выглядят составы групп:

№1: Дания, Австрия, Грузия, Литва;

№2: Швеция, Польша, Латвия, Молдавия;

№3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн;

№4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан;

№5: Португалия, Чехия, Черногория, Албания;

№6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония;

№7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан;

№8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта;

№9: Англия, Хорватия, Косово, Фареры;

№10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения;

№11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино;

№12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар;

№13: Венгрия, Босния, Болгария, Андорра.

Да, официальные отказники есть не во всех группах, однако какие-то страны могли решить всё непублично, и тогда вердикт УЕФА максимально понятен. Остаётся надеяться, что ФИФА не пойдёт по пути европейских коллег и оставит юношеские сборные России в игре.