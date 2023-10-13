«Звезда» выпустила заявление по возможному переходу игрока, сбежавшего из «Шахтёра»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Звезда» выпустил официальное заявление по ситуации с возможным переходом в команду полузащитника юношеской команды «Шахтёра» и сборной Украины Александра Распутько. Напомним, футболист не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтёра» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», — говорится в заявлении на официальном сайте петербургского клуба.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему недоплачивают.

Позже стало известно, что Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.