В посольстве России в Бельгии не располагают информацией о сбежавшем игроке «Шахтёра»

В посольстве России в Бельгии не располагают информацией об игроке «Шахтёра» Александре Распутько, который не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Футболист Распутько не вступал в контакт с посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нём дипмиссия не располагает», — приводит слова неназванного члена диппредставительства «РИА Новости».

Напомним, о пропаже игрока «Шахтёра» стало известно сегодня утром. Сообщалось, что сбежать из расположения команды Распутько мог по двум причинам: либо из-за своих пророссийских взглядов, либо из-за сложностей в ходе переговоров о новом контракте. Позднее источник «Чемпионата» в украинском клубе сообщил, что Александра принуждали подписать новый договор с «Шахтёром», но футболиста не устраивала предлагаемая клубом заработная плата.