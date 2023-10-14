Тренер молодёжной сборной России: Бразилия для парней — это большое футбольное путешествие
Старший тренер молодёжной сборной России до 21 года Иван Шабаров считает бразильские сборы команды большим футбольным путешествием для игроков.
«Конечно, для парней это большое футбольное путешествие, но дать какую-то оценку можно будет только по окончании всех матчей и возвращении в Россию», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России до 21 года сыграла вничью с футбольным клубом «СКА Бразил» до 20 лет (2:2), а также обыграла молодёжную команду «Палмейраса» со счётом 3:1. Подопечным Ивана Шабарова ещё предстоит сыграть с «Сантосом» до 20 лет и «Ред Буллом-Брагантино» до 20 лет.
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