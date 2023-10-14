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Тренер молодёжной сборной России: спарринг в Бразилии — бесценный и незабываемый опыт

Тренер молодёжной сборной России: спарринг в Бразилии — бесценный и незабываемый опыт
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Старший тренер молодёжной сборной России до 21 года Иван Шабаров высказался о сборе национальной команды в Бразилии.

«Уже сейчас можно сказать, что это бесценный и незабываемый опыт как для игроков так и тренеров. В текущей ситуации выбор соперников на нашем континенте сильно ограничен, а тут мы нашли очень боевые команды, у которых есть свой уникальный стиль. Посмотреть на то, как мы выглядим на их фоне дорогого стоит», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 сыграла вничью с футбольным клубом «СКА Бразил» до 20 лет (2:2), а также обыграла молодёжную команду «Палмейраса» (3:1). Подопечным Шабарова ещё предстоит сыграть с «Сантосом» U20 и «Ред Буллом-Брагантино» U20.

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