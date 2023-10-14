«Зенит» вырвал ничью в товарищеском матче с «Кайратом»

Завершилась товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью — 2:2.

Уже на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд. На 29-й минуте петербуржцы сравняли счёт благодаря голу полузащитника Александра Ерохина. На 69-й минуте «Кайрат» вновь вышел вперёд — забитым мячом отличился защитник Офри Арад. На 85-й минуте бразилец Густаво Мантуан забил второй мяч «Зенита» и установил окончательный счёт встречи.

Напомним, в данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков за 11 матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции в казахстанской Премьер-Лиге. У этого клуба 40 очков за два тура до конца сезона.