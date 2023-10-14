Сборная России U21 обыграла молодёжную команду «Сантоса» со счётом 6:4

Сегодня, 14 октября, состоялся матч между молодёжной сборной России до 21 года и бразильским футбольным клубом «Сантос» до 20 лет. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу российской команды.

В самом начале матча, на второй минуте нападающий Иван Зазвонкин открыл счёт, выведя сборную России вперёд. Однако бразильская команда смогла достаточно быстро отыграться — на 21-й минуте полузащитник Хуан сравнял счёт. Почти сразу же «Сантос» забил ещё один мяч — Хуан оформил дубль и вывел свою команду вперёд в первый раз во встрече. Под конец первого тайма сборная России смогла отыграться — Никита Салтыков успешно реализовал пенальти, и счёт вновь стал равным.

В начале второго тайма «Сантос» вновь вышел вперёд — защитник россиян Максим Шнапцев забил автогол. Но уже через пару минут сборная России вновь отыгралась — на 61-й минуте Иван Иванов в очередной раз сравнял счёт в матче. Почти сразу сборная России вышла вперёд — на 63-й минуте Кирилл Никишин с передачи Ивана Зазвонкина забил четвёртый гол россиян в матче.

На 74-й минуте Никишин забил свой второй мяч во встрече, укрепив преимущество россиян. Но на 83-й минуте Бернардо отыграл один мяч, доведя преимущество сборной России до минимального. В самой концовке матча, на 90-й минуте Александр Кокшаров забил очередной мяч российской команды, установив окончательный счёт встречи — 6:4, победа сборной России в очень результативном матче.

В рамках сбора, который проходит в Бразилии с 9 по 16 октября, сборная России U21 сыграет заключительную игру турне с «Сан-Паулу».