Игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками», вратарь получил красную

По окончании матча 14-го тура Мелбет Первой лиги между «Химками» из одноимённого города и «Енисеем» футболисты красноярской команды набросились на болбоя данной встречи с целью выяснить отношения. Напомним, «Химки» одержали минимальную победу в матче со счётом 1:0.

На последних секундах матча болбой за воротами не кинул мяч вратарю Енисея, а выбросил демонстративно в сторону. При этом «Енисей» проигрывал матч со счётом 0:1 (счёт остался прежним до конца встречи», «Химки выиграли матч). Это могло спровоцировать игроков красноярской команды, поэтому сразу после финального свистка они побежали на мальчика с целью побить. Стоит отметить, что по ходу игры голкипер гостей Евгений Ставер несколько раз кричал на мальчика, подающего мячи. После того как конфликт футболистов «Енисея» с болбоем стих, главный арбитр матча Игорь Низовцев показал красную карточку Ставеру, а конфликт был окончательно урегулирован. Болбою удалось уйти невредимым, до прямого рукоприкладства не дошло.

Благодаря этой победе «Химки» вошли в тройку лучших команд турнирной таблицы Первой лиги, набрав 24 очка по итогам 14 проведённых матчей. Выше «Химок» расположились махачкалинское «Динамо» и «Алания». «Енисей» находится на 15-й позиции с 15 очками в 14 встречах.