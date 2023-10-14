«Химки» обыграли «Енисей» и вошли в тройку лучших команд турнирной таблицы Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между «Химками» из одноимённого города и красноярским «Енисеем». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.
В самом начале первого тайма, на 12-й минуте полузащитник хозяев Бутта Магомедов смог поразить ворота «Енисея», открыв счёт в матче и выведя «Химки» вперёд. До конца матча команда из Красноярска пробовала отыграться и сравнять счёт, но сделать это не сумела — гол Магомедова остался единственным во встрече, «Химки» одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Благодаря этой победе «Химки» вошли в тройку лучших команд турнирной таблицы Первой лиги, набрав 24 очка по итогам 14 проведённых матчей. Выше «Химок» расположились махачкалинское «Динамо» и «Алания». «Енисей» находится на 15-й позиции с 15 очками в 14 встречах.
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