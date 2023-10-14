Тренер сборной Кении: у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева и Облякова

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился мнением об уровне игроков сборной России. Специалист выделил нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

«Когда я анализировал сборную России, то заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернётся на международную арену, у неё будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между сборными России и Кении состоится в Анталье (Турция) в понедельник, 16 октября. Начало игры — в 19:00 мск. В предыдущей встрече российская сборная обыграла команду Камеруна со счётом 1:0.