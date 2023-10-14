Главный тренер сборной Кении: мы выложимся по максимуму в матче с Россией

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат рассказал о настрое своей команды перед предстоящим товарищеским матчем с национальной командой России.

«Мы подобрали сильную команду. Игроки, которые есть у нас в составе, справляются с поставленной задачей. Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», — сказал Фырат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля в Анталье. Начало игры — в 19:00 мск.