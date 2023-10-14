Президент «Рубина» из Ялты: выход во второй этап Второй лиги — исторический

Президент футбольного клуба «Рубин» (Ялта) Кирилл Шапошников прокомментировал выход команды во второй этап Второй лиги.

«В первую очередь хочу поздравить Ялту и всю Республику Крым с тем, что крымская команда в первый же сезон пробилась в шестёрку лучших клубов дивизиона, сможет бороться за медали первенства и даже за повышение в классе. Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня. Отмечу наш дружный коллектив — и футболистов, и тренерский штаб, и сотрудников клуба, которые профессионально выполнили свою работу и подарили настоящий праздник болельщикам», — сказал Шапошников в интервью ТАСС.

Напомним, в субботу «Рубин» сыграл со счётом 3:3 против клуба «Биолог-Новокубанск», обеспечив участие во втором этапе первой группы дивизиона Б Второй лиги.