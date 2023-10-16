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Азербайджан — Австрия: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024

Азербайджан — Австрия: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024
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Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы F встретятся сборные Азербайджана и Австрии. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Аристотелисом Диамантопулосом (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
1-й тайм
0 : 0
Австрия

Составы команд:

Сборная Азербайджана: Махаммадалиев, Хагверди, Кривоцюк, Маммадов, Джафаргулиев, Байрамов, Исаев, Махмудов, Диниев, Дадашов, Шейдаев.

Сборная Австрии: Шлагер, Зайвальд, Лингарт, Вебер, Прасс, Ксавер Шлагер, Гриллич, Шмид, Лаймер, Кайнц, Калайджич.

После шести игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Австрии набрала 13 очков и занимает второе место в группе F. В свою очередь, азербайджанцы расположились на предпоследнем, четвёртом месте, проведя пять матчей и имея в активе четыре очка.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 1-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Австрии и завершился разгромной победой хозяев — 4:1.

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