Помазун: первый гол Россия пропустила из-за плохого поля, второй — ошибка

Вратарь «Урала» и сборной России Илья Помазун рассказал о причинах пропущенных мячей в товарищеском матче со сборной Кении (2:2).

«Ошибки, которые привели к голам? Первый гол, я бы сказал, что это из-за поля: не очень хорошего качества. Мяч отскочил, и получилась атака. Второй мяч — так случилось. Это футбол. Ошиблись и пропустили», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 16 октября Илья Помазун в возрасте 27 лет дебютировал за основную национальную команду. Кроме голкипера, за сборную дебютировали Арсен Адамов («Оренбург») и Юрий Горшков («Крылья Советов»).

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.