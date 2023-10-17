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Хавбек «Фулхэма» Пальинья зимой хочет перейти в «Баварию»

Хавбек «Фулхэма» Пальинья зимой хочет перейти в «Баварию»
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Полузащитник «Флхэма» Жоау Пальинья заинтересован в переходе в «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, в конце минувшего трансферного окна португальский хавбек почти перешёл в стан мюнхенцев, однако боссы немецкой команды не успели оформить трансфер до дедлайна.

По информации источника, Пальинья и его представители не оставляют надежд на переход в стан мюнхенского клуба. Руководство «Баварии» заинтересовано в трансфере, однако камнем преткновения может стать стоимость игрока. После сентябрьского продления контракта «дачники» оценивают своего футболиста в € 60-65 млн.

В прошлом сезоне на счету Пальиньи 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Предыдущее соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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