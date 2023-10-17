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Денис Бояринцев: результат матча с Кенией положительный, в сборной России идёт работа

Денис Бояринцев: результат матча с Кенией положительный, в сборной России идёт работа
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился впечатлениям от игры сборной России в товарищеских матчах с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Безусловно, надо проводить учебно-тренировочные сборы. Национальная команда должна собираться, наигрывать определённый состав. Хоть и нет больших турниров, надо определять, кто в обойме, можно посмотреть большое количество новичков. Пусть и играем не с топовыми сборными, но надо проводить матчи. Может, соперник — не тот раздражитель для болельщиков, но африканские команды — очень серьёзные сборные.

Ничейный результат с Кенией положительный. В любом случае сборной России надо нащупывать игру. Да, может сейчас много критики, не тот результат, который хотелось бы видеть, но в сборной идет работа. Команда должна быть готова к международным турнирам», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в понедельник, 16 октября в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.

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