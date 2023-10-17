Экс-тренер сборной России: вчера команда опустилась очень низко

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

«Что сказать? В любой сборной должны собираться лучшие футболисты страны. При этом играть ниже своего уровня команда не должна. Вчера команда показала не свой уровень. Вчера сборная опустилась очень низко, хотя такого происходить не должно. Как таковой игры не было. Сумбур и суета! Осознанных действий в обороне и атаке лично я не увидел, зато было много несуразных ошибок. Это даже нет смысла долго обсуждать. Только в последние минуты начали создавать давление. И то только благодаря желанию и индивидуальному мастерству», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.