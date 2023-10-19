Рамсдейл: страдаю от потери места в основном составе, но мы с Райей хорошо взаимодействуем

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о потере места в стартовом составе «канониров».

«О позиции вратаря говорят, что если тебя не обсуждают — значит, ты хорошо поработал. Сейчас разговоров вокруг меня очень много.

Независимо от того, выхожу на поле я или Райя, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб. Такую задачу перед нами ставит тренер, мы должны с этим справиться.

Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, нас во вратарской группе четверо или пятеро. Если мы не поладим, ничего не получится. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане, подбадриваем друг друга на тренировках.

Давид всегда поддерживает меня. И если он по какой-то причине потеряет место в старте, я должен быть готов поддержать его — даже несмотря на мои страдания из-за того, что не играю сам», – приводит слова Рамсдейла The Guardian.

Рамсдейл выступает за «Арсенал» на протяжении двух лет (с 2021 года). В прошлом сезоне голкипер провёл за «канониров» 41 матч во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.