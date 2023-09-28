Артета: качество игры Рамсдейла? Вопрос не ко мне. Я был инициатором его перехода

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с голкипером команды Аароном Рамсдейлом. Напомним, Рамсдейл провёл три матча на скамейке запасных, место в воротах занимал Давид Райя. Главный тренер «канониров» Микель Артета после одной из игр прокомментировал это решение так: «Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо, – в двух матчах, сыгранных вничью».

«Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на вопрос о качестве игры Рамсдейла, потому что именно я выступал в роли инициатора его перехода в нашу команду. Все остальные ставили под сомнение это решение. Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на подобные вопросы», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Рамсдейл играет за «Арсенал» на протяжении двух лет (с 2021 года). В прошлом сезоне голкипер провёл за «канониров» 41 матч во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.