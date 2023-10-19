«Аль-Хиляль» может получить финансовую компенсацию от ФИФА за травму Неймара

«Аль-Хиляль» может рассчитывать на то, чтобы ему была выплачена денежная компенсация от ФИФА за то, что нападающий саудовского клуба Неймар получил травму во время матча сборных. Об этом информирует RMC Sport со ссылкой на Globe Esporte.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» может обратиться к программе защиты клубов ФИФА, согласно которой командам полагаются выплаты в случае, если их футболисты получат травмы во время игр сборных, которые проводятся в даты, установленные международным календарём матчей на период до 31 июля следующего года и при этом не смогут выходить на поле более, чем 28 дней.

Программа предполагает выплаты в размере € 7,5 млн за каждого травмированного футболиста. Эта сумма будет выплачиваться в течение всего года, каждый день на счёт клуба будут поступать € 20 548.

Напомним, Неймар получил тяжёлую травму во время матча квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).