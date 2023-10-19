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Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов

Transfermarkt назвал 10 самых дорогих российских футболистов
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Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих российских футболистов по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Топ-10 самых дорогих российских футболистов:

1. Александр Головин («Монако», Франция) — € 30 млн;

2. Матвей Сафонов («Краснодар») — € 16 млн;

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания) — € 15 млн;

4. Фёдор Чалов (ЦСКА) — € 12 млн;

5. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн;

6. Далер Кузяев («Гавр», Франция) — € 10 млн;

7. Александр Соболев («Спартак») — € 9 млн;

8. Алексей Миранчук («Аталанта», Италия) — € 9 млн;

9. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 8 млн;

10. Константин Тюкавин («Динамо») — € 8 млн.

Стоит отметить, что стоимость Дмитрия Баринова («Локомотив»), Даниила Фомина («Динамо») и Данилы Глебова («Ростов») также оценена в € 8 млн.

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