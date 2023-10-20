Мухин ответил на вопрос, чей трансфер хуже: Медины в «Спартак» или Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, чей трансфер хуже: Хесуса Медины в «Спартак» или Марио Фернандеса в «Зенит».

«Когда Медина говорит, что он никогда не будет играть в «Спартаке», а потом переходит ― это, конечно, шаг опрометчивый, мягко говоря. Возможно, иностранцы по-другому это воспринимают. Если бы так поступил россиянин, было бы гораздо хуже.

Кто хуже для меня: Фернандес или Медина? Медина был в ЦСКА год. Для Фернандеса это родной клуб, где он был легендой, где он провёл 10 лет», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Хесус Медина перешёл в «Спартак» нынешним летом. Марио Фернандес пополнил состав «Зенита» также в летнее трансферное окно.