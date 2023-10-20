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«Аль-Хиляль» обратился к Неймару, получившему серьёзную травму

«Аль-Хиляль» обратился к Неймару, получившему серьёзную травму
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Саудовский клуб «Аль-Хиляль» обратился к бразильскому нападающему Неймару после полученной травмы.

«Возвращайся более сильным», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма матча с Уругваем в квалификации ЧМ-2026. Игроку подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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