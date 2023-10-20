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Игрок ЦСКА Мухин: дубль Гаича «Спартаку»? Видимо, переборщил с йогуртами

Игрок ЦСКА Мухин: дубль Гаича «Спартаку»? Видимо, переборщил с йогуртами
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин вспомнил о дубле защитника Милана Гаича в матче со «Спартаком» (2:2).

«Чем мы Гаича покормили? Обычно он ест йогурты на обед. Возможно, он в этот раз то ли переборщил, то ли ещё что, но ему пас даёшь ― хоп, забил, второй пас ― забил. Мы теперь понимаем, как действовать в следующих играх. Просто даёшь ему пас – и всё. И это он на другой позиции сейчас играет», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27 очков).

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