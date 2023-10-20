Дарио Срна объяснил, почему решил возглавить «Шахтёр»

Бывший футболист сборной Хорватии и «Шахтёра» Дарио Срна объяснил, почему решил возглавить украинский клуб. В то же время он подчеркнул, что «горняки» ведут переговоры с другим тренером, который возглавит команду на постоянной основе.

«Во-первых, я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика ван Леуэна было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в «Заре» – до последних двух туров сражался за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и результатами привёл в «Шахтёр». Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в «Шахтёре» будет тяжело. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби – все они испытывали определённые сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали. Мы знали, что с начала межсезонья у Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U21, были травмы: у Судакова – сразу операция, у Степаненко – колено. Поэтому мы прошли через очень тяжёлый период, имели терпение, оказывали поддержку, как и каждому тренеру «Шахтёра».

Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем. Мы не могли найти способ играть в «шахтёрский» футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путём. Ему желаем всего наилучшего, успехов и отличных спортивных результатов.

Что касается меня, то «Шахтёр» – это мой клуб и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером «Шахтёра» ещё раньше. Но я – человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать по своему опыту, что каждая команда «Шахтёра» делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а шли в топ-клубы после «Шахтёра» другими.

Есть работа клуба, команды и тренера – когда существует этот треугольник, будет успех. Сегодня я принял «Шахтёр», потому что это моя семья. Когда семье тяжело, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать всё от меня зависящее. Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я – Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть «шахтёрское» сердце. «Шахтёрское» сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что нужно помочь сегодня команде. В такой тяжёлой ситуации для страны, для «Шахтёра» я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками за.

Мне президент предлагал два тура тому назад взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: «Президент, я люблю этот клуб, и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня и который сегодня может дать команде больше, чем я». Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть. Я ставлю клуб выше себя, потому что никто не может быть выше клуба. Мои амбиции не могут быть выше амбиций клуба. Поэтому я рассказал вам вкратце ту ситуацию, которая происходила в последние две недели. Что касается нового тренера, то я уверяю президента каждый день, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведём переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам», — приводит слова Срна официальный сайт «Шахтёра».