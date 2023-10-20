Юношеская сборная России U17 сыграет с тремя участниками чемпионата мира

Юношеская сборная России среди игроков не старше 17 лет проведёт три товарищеских матча в октябре. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Соперниками юношеской сборной станут национальные команды Узбекистана, Сенегала и Панамы. Все три команды сыграют на 19-м чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. Матч со сборной Узбекистана пройдёт 22 октября, со сборной Сенегала российские футболисты встретятся 25 октября, а завершающим матчем тренировочного сбора станет игра матч со сборной Панамы, который пройдёт 28 октября.

Матчи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды в турецкой Анталье, который продлится до 30 октября. В сборе примут участие 22 футболиста.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.