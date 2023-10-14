Чинквини: разочарован решением УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России

Бывший менеджер сборной России итальянец Оресте Чинквини высказался об отмене решение по допуску российских юношеских сборных команд до международных соревнований.

«Я читал про ситуацию с допуском и отменой решения УЕФА. Признаюсь, я очень разочарован таким решением УЕФА. Россия — моя вторая страна, мне хотелось бы смотреть, как молодые российские парни выступают на международном уровне. Игра против реально сильных европейских соперников очень важна для них, потому что без конкуренции невозможно становиться лучше», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение по допуску мужских и женских сборных России, за которые играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований под своей эгидой. Исполком УЕФА снял вопрос с повестки, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.