Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чинквини: разочарован решением УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России

Чинквини: разочарован решением УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший менеджер сборной России итальянец Оресте Чинквини высказался об отмене решение по допуску российских юношеских сборных команд до международных соревнований.

«Я читал про ситуацию с допуском и отменой решения УЕФА. Признаюсь, я очень разочарован таким решением УЕФА. Россия — моя вторая страна, мне хотелось бы смотреть, как молодые российские парни выступают на международном уровне. Игра против реально сильных европейских соперников очень важна для них, потому что без конкуренции невозможно становиться лучше», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение по допуску мужских и женских сборных России, за которые играют футболисты не старше 17 лет, до международных соревнований под своей эгидой. Исполком УЕФА снял вопрос с повестки, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.

Материалы по теме
Глава РФС Дюков отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских команд РФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android