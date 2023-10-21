Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном».

«Мерсисайдское дерби – это всегда особенное событие, сомнений быть не может. Давление очень велико, но наши игроки, раньше не принимавшие участия в этом противостоянии, знакомы с такой обстановкой. Например, Мак Аллистер выступал на чемпионате мира с Аргентиной, а Собослаи недавно играл за сборную Венгрии в очень важном матче с Сербией. Думаю, все готовы к дерби», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

После восьми сыгранных туров «Ливерпуль» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа встретится с «Эвертоном» сегодня, 21 октября, начало матча — в 14:30 мск.