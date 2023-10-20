Юрген Клопп отреагировал на высказывание Салаха о конфликте между Палестиной и Израилем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова нападающего мерсисайдцев и сборной Египта Мохамеда Салаха о конфликте между Палестиной и Израилем. Напомним, Салах призвал немедленно доставить гуманитарную помощь мирным жителям в Газе и предотвратить дальнейшую резню невинных душ.

«Это очень важно, чтобы у нас были личности с сильным характером. Я никогда в этом и не сомневался. Но это неподходящее место, чтобы обсуждать эту крайне важную тему в футбольном сообществе.

Это хорошо для вас, журналистов, что никто не спрашивает вашего мнения по данному вопросу. Я думаю, нам следует оставить обсуждение данной темы за пределами этой комнаты.

Я никогда не сомневался в характере и личности Салаха, но это не имеет ничего общего с его посланием», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» в АПЛ.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.