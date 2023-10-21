Александр Григорян предсказал точный счёт дерби между «Локомотивом» и «Динамо»

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящей встречи 12-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московским командами — «Локомотивом» и «Динамо».

«Здравый смысл — не помощник в объективной реальности. Интуиция подсказывает мне, что матч завершится вничью, но я не просто так в этот раз топлю за «Локомотив». Я вхожу в образ, придаю своим словам энергию, завожу каждую молекулу своего организма и заставляю себя промолвить: «Победит «Локомотив», 2:1», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет с «Динамо» уже сегодня, 21 октября, на «РЖД Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. После 11 туров железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Динамовцы находятся на восьмой позиции, у них 17 очков.

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