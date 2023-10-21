Глава РФС Дюков ответил на вопрос о важности результата в детском футболе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение на тему важности результата в детском футболе.

«Слуцкий рассказывал, что в Европе детские тренеры не обращают внимания на результат? Если мы говорим про U18 и U19, то это тот возраст, когда уже надо обращать внимание на результат и нести за него ответственность. Но на детском уровне, в возрасте до 11-12 лет, результат действительно не так важен. В этом возрасте важнее развивать индивидуальные качества игрока, его технические навыки и тактические знания. Но через какое-то время футболист должен нести ответственность за результат.

Возможно ли, что детские тренеры перестанут ставить результат в приоритет? В некоторых региональных соревнованиях играют юношеские турниры, в которых проводятся эксперименты», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.