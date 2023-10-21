Дюков: РФС и сборная России должны задать вопрос, почему молодые футболисты регрессируют

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о проблемах перехода футболистов из юношеского футбола во взрослый.

«Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола? Два года назад молодёжная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U21. Сборная России U19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире. Через два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет такого, что виноват кто-то один.

И РФС, и тренерский штаб сборной России, и игроки с тренерами клубов должны задаться вопросом, почему те ребята, которые ещё некоторое время назад демонстрировали достойную игру в юношеском футболе и хорошо смотрелись на фоне серьёзных соперников, в какой-то момент прекращают прогрессировать или вообще регрессируют», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.