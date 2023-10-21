Женские сборные России до 19 и 20 лет сыграют со сверстницами из Аргентины

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что женские сборные России до 19 и 20 лет в конце октября проведут товарищеские матчи с командами Аргентины.

«В конце октября женская сборная России, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная сборная до 19 лет проведут сбор в Буэнос-Айресе. Они сыграют по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, решение о допуске было отменено.